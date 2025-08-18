RAI * “ASCOLTI TV” – 17/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 1 MILIONE 928 MILA SPETTATORI (28,8%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 578 MILA SPETTATORI (23,6%)»

11.32 - lunedì 18 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 17 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2:00 – 26:00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 1 milione 928 mila spettatori; 28,8%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 578 mila spettatori; 23,6%

Prima serata 20:30 – 22:30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 875 mila spettatori; 28,4%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 3 milioni 784 mila spettatori; 27,7%

Il ricordo di Pippo Baudo anche ieri è stato accolto con grande affetto nelle case degli italiani.

Su Rai lo “Speciale Tg1” delle 8.25 ha ottenuto il 27,3% di share con 1 milione 210 mila spettatori, mentre nel pomeriggio “Estate in diretta” è stato seguito da 1 milione 558 mila spettatori con il 17,8% di share.

“Techetechetè” ha registrato 2 milioni 928 mila spettatori con il 21,1% di share e nella prima serata della rete ammiraglia la riproposizione del programma televisivo “Papaveri e papere” quale omaggio a Pippo Baudo, ha ottenuto 1 milione 564 mila spettatori con il 13,4% di share.

A seguire “Io e te” è stato visto da 621 mila spettatori con l’11,3% di share.

Nel day time di Rai 3, il film “Il suo nome è donna Rosa” con Pippo Baudo è stato visto da 157 mila spettatori con il 3,2% di share.

Per la prima serata di Rai 2, 780 mila spettatori, pari al 6% di share, per la serie in prima tv, “Will Trent”.

Su Rai 3 “Report” ha raggiunto il 5,2 di share con 673 mila spettatori.

In seconda serata, su Rai 2 la “Domenica sportiva estate” ottiene il 3,7% con 261 mila spettatori; su Rai 3 “Il Presidio” il 4,9% con 282 mila spettatori.

Nel preserale della rete ammiraglia è sempre vincente “Reazione a catena weekend” con il 24,3% di share e 2 milioni 848 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “A Sua Immagine viaggio nel Giubileo” ottiene il 20,5% di share con 1 milione 25 mila spettatori; “A Sua immagine” il 20,2% di share con 1 milione 145 mila spettatori; “La Santa Messa” il 21,7% di share con 1 milione 219 mila spettatori e l’ Angelus che è stato seguito da 1 milione 742 mila spettatori, pari al 22,6% di share.

“Linea Verde Estate” ha ottenuto il 24,1% con 2 milioni 477 mila spettatori.

Da segnalare su Rai 2 la rubrica Tg2 Motori Estate con il 6,2% e 711 mila spettatori, su Rai 3 “Kilimangiaro Collection” con il 6,5% con 570 mila spettatori e “Blob di tuto di più” che, nell’access prime time, registra il 5,2% di share e 668 mila spettatori.

*

