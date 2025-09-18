RAI * “ASCOLTI TV” – 17/09 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 151 MILA SPETTATORI (29,8%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 998 MILA SPETTATORI (27,7%)»

11.20 - giovedì 18 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 17 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 2 milioni 151 mila spettatori, share 29,8%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 998 mila spettatori, share 27,7%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 305 mila spettatori, share 29,3%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 228 mila spettatori, share 28,9%

“Il Commissario Montalbano” – nona stagione – vince ieri la prima serata con il 16% netto di share e 2 milioni 425 mila spettatori.

Nella stessa fascia oraria, “Occhi di gatto” la serie francese diretta da Alexandre Laurent all’esordio su Rai 2, è stata seguita da 672 mila e uno share del 4,3%.

Su Rai 3, “Chi l’ha visto” ha ottenuto 1 milione 331 mila spettatori con il 9,4% di share.

In seconda serata su Rai 1 “Porta a Porta” ottiene il 10,7 % di share con 561 mila spettatori, e su Rai 3 “Tg3 Linea Notte” il 6,3 % di share e 328 mila spettatori.

Nel preserale si conferma leader di fascia “Reazione a catena”, su Rai 1, con il 26% netto di share e 3 milioni 708 mila spettatori.

In access prime time, sempre sulla rete ammiraglia, “Affari Tuoi” si attesta al 21,2 % di share con 3 milioni 956 mila spettatori.

Su Rai 3, nello stesso segmento, “Blob di tutto di più” realizza il 5,5 % di share con 909 mila spettatori, “Riserva indiana” il 4,3% e 755 mila, “Il Cavallo e la Torre” il 5% netto con 900 mila spettatori, “Un posto al sole” il 7,1 % con 1 milione 336 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina” ottiene il 17,3% con 685 mila spettatori, “Storie Italiane” il 16,9% con 662 mila spettatori nella prima parte e il 17 % con 778 mila spettatori nella seconda parte.

“E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici è, invece, al 17,7 % di share con 1 milione 563 mila spettatori.

Nel pomeriggio, bene “La volta buona” che nella seconda parte raggiunge 1 milione 336 mila spettatori e il 16,2%.

Si conferma il successo per “Il Paradiso delle Signore”, che registra il 15,8% con 1 milione 254 mila spettatori, e per “La vita in diretta” al 21,6% con 1 milione 606 mila spettatori.

Su Rai 2, i Campionati di atletica leggera sono stati seguiti da un pubblico di 966 mila e uno share del 9,4%, “Bellama’” si attesta al 4,7% e 380 mila spettatori nella prima parte e al 5,8% con 426 mila spettatori nella seconda.

In evidenza, nella mattina di Rai 3, “Elisir” visto da 304 mila spettatori con il 6,5% di share; “Quante storie” con il 4,3 % e 443 mila spettatori.

Nel pomeriggio sempre bene “Geo” con l’8,5 % di share e 646 mila spettatori.

