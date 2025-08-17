RAI * “ASCOLTI TV” – 16/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 665 MILA SPETTATORI (25,8%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 672 MILA SPETTATORI (25,9%)»

11.07 - domenica 17 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 16 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 665 mila spettatori; 25,8%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 672 mila spettatori; 25,9%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 430 mila spettatori; 26,5%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 3 milioni 686 mila spettatori; 28,5%

È stato il “Tg1-Edizione straordinaria”, dedicato, su Rai 1, alla scomparsa di Pippo Baudo, a essere il programma più visto del prime time, ieri sera, con il 18,2% di share e 2 milioni 226 mila spettatori.

A seguire, la puntata speciale di “Techetechetè”, anch’essa dedicata al grande Pippo nazionale, ha registrato il 17,7% di share con 1 milione 642 mila spettatori,

seguita a sua volta, in seconda serata, dalla riproposizione di “Milleunlibro: Pippo Baudo” che è stato visto da 835 mila spettatori con share al 13,5%.

La prima serata di Rai 2 prevedeva la messa in onda del thriller “In fuga dall’incubo”, seguito dal 6,2% di share con 797 mila spettatori,

mentre su Rai 3 il western “Il grande Jake” ha registrato il 4% di share con 474 mila spettatori.

La sfida del preserale è appannaggio di “Reazione a catena weekend”, con il 20,1% di share e 2 milioni 317 mila spettatori.

Su Rai 3 “Blob di tutto di più” registra il 4,1% di share con 501 mila spettatori e “Sapiens Files-Un solo pianeta” ha segnato il 3% di share con 393 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, lo “Speciale Tg1” delle 7.07 ottiene il 18% con 500 mila spettatori,

“Il meglio di Weekly” ha fatto registrare un netto del 18,4% con 744 mila spettatori;

“Buongiorno benessere estate” raggiunge il 16,7% con 800 mila spettatori,

“Linea verde bike” il 16% con 952 mila spettatori e “Vista mare” il 17,6% di share con 1 milione 316 mila spettatori.

Ancora su Rai 1, “Linea verde sentieri” ottiene il 17,4% di share e 1 milione 775 mila spettatori.

“Linea blu porti d’Italia” ottiene l’11,5% di share e 1 milione 135 mila spettatori;

a seguire “Passaggio a nord ovest” al 10,2% con 850 mila spettatori e “A Sua Immagine” che nella prima parte raggiunge il 7,8% di share con 605 mila spettatori.

Sempre sulla rete ammiraglia il pomeriggio prosegue con “Mediterranea dal mare alla terra”, con il 9,3% di share e 730 mila spettatori,

“Azzurro storie di mare” al 10,4 % con 869 mila spettatori.

Nel pomeriggio di Rai 2, “Crimini d’alta moda” ottiene il 4,4% di share con 420 mila spettatori e “Storie di donne al bivio” registra il 4,1% di share con 304 mila spettatori.

Su Rai 3, “Tg3-Speciale” delle 11.03 ottiene il 4,6% di share con 249 mila spettatori,

il “Palio dell’Assunta” di Fermo registra il 5,5% con 482 mila spettatori,

“Geo” il 5,8% (466 mila) e il film “Ghandi” il 6,8% con 550 mila spettatori.

