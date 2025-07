RAI * “ASCOLTI TV” – 16/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 371 MILA SPETTATORI (16,2%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 450 MILA SPETTATORI (11,9%)»

10.25 - giovedì 17 luglio 2025

Ottimi ascolti per gli Europei femminili di calcio: la partita “Italia – Norvegia”, in onda ieri in prime time su Rai 1, è stata seguita da una media di 2 milioni 371 mila spettatori pari al 16,2% di share.

Si segnala il secondo tempo con il 17,5% di share e 2 milioni 443 mila spettatori.

Sempre buon seguito su Rai 2 – nella stessa fascia oraria – per la riproposizione della serie “Rocco Schiavone” che registra il 6,5% di share e 880 mila spettatori.

Molto bene su Rai 3 il debutto de “Il Caso”, la trasmissione true crime di Rai Cultura con Stefano Nazzi, che si attesta al 6,3% di share con 877 mila spettatori.

Rai 1 sempre leader nel preserale con “Reazione a Catena” al 25,4% di share e 3 milioni 70 mila spettatori, mentre su Rai 2 si evidenziano gli ascolti del Tour de France che dal 10% e 804 mila spettatori ottenuti durante la diretta, sono saliti – per le fasi dell’arrivo di tappa – a 1 milione 121 mila spettatori pari al 14,9% di share.

