RAI * “ASCOLTI TV” – 16/09 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONE 132 MILA SPETTATORI (29,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 38 MILA SPETTATORI (27,9%)»

11.23 - mercoledì 17 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 16 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 2 milione 132 mila spettatori, share 29,1%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 38 mila spettatori, share 27,9%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 545 mila spettatori, share 29,6%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 137 mila spettatori, share 27,4%.

“Il commissario Montalbano”, su Rai 1, si dimostra ancora una volta vincente aggiudicandosi la prima serata di ieri, martedì 16 settembre, con 2 milioni 475 mila spettatori e il 16,4% di share.

Su Rai 2, la prima puntata di “Freeze”, il nuovo show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, è stata vista da 719 mila spettatori con 4,9% di share, mentre su Rai 3 l’omaggio a Robert Redford con il film “Old Man & the Gun” ha ottenuto il 3,4% di share e 596 mila spettatori.

In seconda serata, su Rai 1, bene “Porta a Porta” al 9,8% di share con 533 mila spettatori.

Nel preserale, sulla rete ammiraglia, si conferma vincitore della fascia “Reazione a catena” al 25,8% di share con 3 milioni 776 mila spettatori mentre, nell’access prime time, “Affari tuoi” si attesta al 21,4% di share con un pubblico di 4 milioni 224 mila spettatori.

Nello stesso segmento, su Rai 3, “Blob di tutto di più” ottiene il 4,9% con 825 mila spettatori, “Il Cavallo e la Torre” il 4,8% con 887 mila spettatori, “Un posto al sole” il 6,5% con 1 milione 300 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina” ottiene il 19,6% di share con 739 mila spettatori, “Storie Italiane” nella seconda parte raggiunge il 18,7% di share con 830 mila spettatori, “E’ sempre mezzogiorno!” il 16,2% con 1 milione 393 mila.

Nel pomeriggio, la seconda parte de “La volta buona” sale al 14,8% di share con 1 milione 196 mila spettatori, seguita da “Il Paradiso delle Signore” al 15,6% con 1 milione 243 mila spettatori e da “La vita in diretta” al 20,5% di share con 1 milione 628 mila spettatori.

Su Rai 2, spazio allo sport con la partita Italia-Belgio per i Mondiali di pallavolo maschile che ottiene il 10,3% di share con 804 mila spettatori, mentre i Mondiali di Atletica di Tokyo sfiorano il milione di spettatori (965 mila) con il 9,5% di share.

Nella mattina di Rai 3, “Agorà” sale al 4,8% con 186 mila spettatori, “ReStart” si attesta al 5% con 171 mila spettatori, “Elisir” raggiunge il 5,6% con 258 mila spettatori e “Geo”, nel pomeriggio, l’8,3% di share con 669 mila spettatori.

Rai si aggiudica anche l’ascolto nell’intera giornata con il 29,1% di share e 2 milioni 132 mila spettatori.

