RAI * “ASCOLTI TV” – 16/07 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 822 MILA SPETTATORI (27,7%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 870 MILA SPETTATORI (28,5%)»

11.10 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 16 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 822 mila spettatori; 27,7%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 870 mila spettatori; 28,5%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 93 mila spettatori; 27,5%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 515 mila spettatori; 30,4%

Le azzurre agli Europei femminili di calcio conquistano semifinale e pubblico.

Ottimo seguito per la partita “Italia – Norvegia”, in onda ieri in prime time su Rai 1,

seguita da 2 milioni 371 mila spettatori di media,

presente al 16,2% di share.

In particolare, il primo tempo ha ottenuto il 15% di share e 2 milioni 295 mila spettatori,

saliti per il secondo tempo a 2 milioni 443 mila spettatori e al 17,5% di share.

La riproposizione della serie “Rocco Schiavone” su Rai 2 ha registrato il 6,5% di share e 880 mila spettatori.

Su Rai 3 molto bene il debutto de “Il Caso”,

la trasmissione true crime di Rai Cultura con Stefano Nazzi,

che con la prima puntata dedicata al caso di Yara Gambirasio,

ha segnato il 6,3% di share con 877 mila spettatori.

In seconda serata sulla rete ammiraglia “Aline, la voce dell’amore”

si attesta al 6,6% di share (380 mila spettatori),

mentre su Rai 2 emerge con ascolti record “Storie di donne al bivio”

che raggiunge il 5,4% di share (383 mila spettatori)

e, su Rai 3, “Tg3 Line-Notte” registra il 4,4% di share (425 mila spettatori).

Senza rivali nel preserale “Reazione a catena”

che domina il segmento orario con il 25,4% di share e 3 milioni 70 mila spettatori,

mentre sulla terza rete prosegue l’interesse del pubblico per la storica trasmissione “Blob di tutto di più”

che ottiene il 5,4% e 739 mila spettatori.

Molto bene anche “Generazione bellezza”

che sale e raggiunge il 7,5% di share e 1 milione 85 mila spettatori

e “Un posto al sole” che arriva all’8,7% di share con 1 milione 329 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina Estate” totalizza il 17,4% con 615 mila spettatori,

“Camper” il 14,4% con 1 milione 244 mila spettatori.

Nel pomeriggio “L’estate in diretta” segna il 20,7% di share pari a 1 milione 574 mila spettatori.

Nella programmazione di Rai 2 si segnalano le rubriche del Tg2 “Tg2 – E…state con il meglio”

che cresce al 6,2% (695 mila spettatori)

e “Tg2 Medicina 33” che registra il 4,9% e 538 mila spettatori.

Per gli appuntamenti sportivi: in grande evidenza il Toru de France

che dal 10% e 804 mila spettatori ottenuti durante la diretta della corsa,

sono saliti – per le fasi dell’arrivo di tappa – a 1 milione 121 mila spettatori pari al 14,9% di share.

Bene, subito dopo, “Toureplay” che ottiene il 6,1% di share e 445 mila spettatori.

Nella mattina di Rai 3 “Agorà Estate” segna il 4,3% con 159 mila spettatori,

“Quante storie” il 4,5% di share (373 mila).

Nel pomeriggio si segnalano “Tgr – Piazza Affari” all’ottimo 9,5% di share e 855 mila spettatori,

“Overland 21” il 4,6% di share (342 mila spettatori)

e “Geo Magazine” con 9,3% di share e 723 mila spettatori.

