RAI * “ASCOLTI TV” – 15/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 111 MILA SPETTATORI (29,3%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 86 MILA SPETTATORI (29%)»

11.04 - martedì 16 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 15 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 111 mila spettatori; 29,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 86 mila spettatori; 29%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 935 mila spettatori; 27,2%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 975 mila spettatori; 32,9%

Sono stati 2 milioni 301 mila – pari al 16,1% di share – gli spettatori che ieri, lunedì 15 settembre, hanno seguito la serie “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, riproposta nella prima serata di Rai 1.

Su Rai 2 la nuova stagione di “Boss in incognito” condotta da Elettra Lamborghini realizza il 7,3% di share con 1 milione 73 mila spettatori mentre su Rai 3 il monologo scritto da Andrea Camilleri “Autodifesa di Caino”, recitato da Luca Zingaretti in occasione del centenario della nascita del grande scrittore, ha registrato il 2,5% con 419 mila spettatori.

In evidenza, in seconda serata su Rai 1, “Cose Nostre” che realizza nella presentazione il 12,2% di share e 980 mila spettatori.

Nel preserale si conferma vincente “Reazione a catena”, su Rai 1, con il 25,7% di share e 3 milioni 639 mila spettatori.

In access prime time, sempre sulla rete ammiraglia, “Affari Tuoi” si attesta 20,2% di share con 3 milioni 851 mila spettatori.

Su Rai 3, nello stesso segmento, “Blob di tutto di più” realizza il 5,2% di share con 856 mila spettatori, “Il Cavallo e la Torre” il 4,9% con 917 mila spettatori, e “Un posto al sole” il 6,7% con 1 milione 293 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Uno Mattina” ottiene il 19,7% con 766 mila spettatori.

A seguire, “Storie Italiane” nella seconda parte arriva al 18,5% di share con 810 mila telespettatori, “E’ sempre mezzogiorno” realizza, invece, il 17,6% di share e 1 milione 516 mila spettatori.

Nel pomeriggio, la seconda parte de “La volta buona” registra il 15% di share con 1 milione 251 mila spettatori, seguito da “Il paradiso delle Signore” con il 15,2% di share e 1 milione 186 mila spettatori.

Ottimo seguito per “La Vita in Diretta” al 21,1% e 1 milione 612 mila spettatori.

Nel pomeriggio di Rai 2 da segnalare i Campionati mondiali di atletica di Tokyo seguiti dalla 13.31 alle 15.51 da una media di 963 mila spettatori pari al 9,5% di share.

Su Rai 3 “Agora’” registra il 4,2% e 170 mila spettatori, “ReStart” ottiene il 4,2% di share e 149 mila spettatori, “Elisir” il 4,7% con 214 mila spettatori, “Quante storie” il 4,6% e 474 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Geo” arriva al 9,1% di share con 707 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)