RAI * “ASCOLTI TV” – 15/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 1 MILIONE 532 MILA SPETTATORI (26,3%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 566 MILA SPETTATORI (26,9%)»

11.04 - sabato 16 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 15 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 1 milione 532 mila spettatori; share 26,3%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 566 mila spettatori; share 26,9%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 2 milioni 883 mila spettatori; share 24,2%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 3 milioni 690 mila spettatori; share 31%.

Grande attenzione dell’informazione Rai sul summit tra Trump e Putin. Su Rai 2 è stato “Tg2 Post” a seguire gli eventi di Anchorage, dalle 20.58 alle 21.39, con il 5,2% di share e 657 mila spettatori.

Poi su Rai 1 l’evento è stato seguito in diretta da “Speciale Tg1”, dalle 23.31 fino all’1.12, e ha registrato il 7,9% con 437 mila spettatori, per poi lasciare spazio a “Filo Diretto” di Rainews24 che, sulla rete ammiraglia, ha raccolto il 7,2% di share con 195 mila spettatori.

Per quel che riguarda le celebrazioni religiose legate alla Festa dell’Assunta, trasmesse da Rai 1, hanno ottenuto il 22,9% con 1 milione 230 mila spettatori con la “Santa Messa” e il 23,2% con 1 milione 533 mila spettatori per l’”Angelus”. Su Rai 3 il “Concerto di Ferragosto” a Prato Nevoso è stato seguito da 413 mila spettatori con il 4,9% di share.

Per quel che riguarda il prime time, su Rai 1 è andato in onda il film “Il piccolo diavolo” che ha ottenuto il 9,9% di share con 1 milione 16 mila spettatori. Su Rai 2 il film “Con chi viaggi” raggiunge il 5,2% di share con 563 mila spettatori. Molto bene la prima serata di Rai 3 con il grande classico “C’era una volta in America” che si attesta al 6,4% di share e 505 mila spettatori.

Sempre vincente la sfida del preserale con “Reazione a Catena” che su Rai 1 ha ottenuto il 22,9% di share con 2 milioni 443 mila spettatori. Nell’access prime time, “Techetechetè” va al 16,5% di share con 2 milioni 42 mila spettatori.

Il day time di Rai 1 continua a registrare ottimi riscontri: “Uno Mattina Estate” raggiunge il 23% di share e 994 mila spettatori.

“A Sua Immagine” ottiene il 21,4% con 1 milione 238 mila spettatori.

“A Sua Immagine, viaggio nel Giubileo” arriva al 19,2% di share con 1 milione 457 mila spettatori.

“Le cartoline di Camper” il 14,5% con 1 milione 229 mila.

Nel pomeriggio di Rai 1 “Estate in diretta” ottiene il 14,1 % di share e 1 milione 109 mila spettatori.

Su Rai 2, hanno raggiunto il 6,2% di share e 527 mila gli spettatori che hanno visto “Eat Parade”.

Su Rai 3 realizza il 5,3% e 391 mila spettatori “Quante Storie”.

“Geo Magazine” è stato visto da 543 mila spettatori pari al 6,8% di share.

“Blob di tutto di più” al 4,1 % di share e 471 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)