RAI * “ASCOLTI TV” – 15/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 869 MILA SPETTATORI (27,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 901 MILA SPETTATORI (28,4%)»

11.16 - mercoledì 16 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 15 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 869 mila spettatori; 27,9%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 901 mila spettatori; 28,4%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 415 mila spettatori; 28,5%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 469 mila spettatori; 28,8%

Buoni ascolti in prima serata su Rai 1 per “La partita del cuore – la rivincita” che conquista complessivamente il 15% di share e 1 milione 838 mila spettatori.

Il segmento “la partita del cuore -Il gran finale”, in onda dopo il Tg1 della notte, ha realizzato l’11,1% di share e 583 mila spettatori.

In prime time su Rai 2, bene lo show “Enrico Brignano in tutto su padre…e anche un po’ sua madre” che segna il 6,1% di share e 766 mila spettatori, mentre su Rai 3, sale “Kilimangiaro on the road” che sfiora il 5% di share (4,9%) e raggiunge 706 mila spettatori.

La rete ammiraglia si aggiudica il preserale con “Reazione a catena” che ottiene il 25,2% di share e 3 milioni 98 mila spettatori, mentre in access prime time brilla “Techetechetè Top Ten” che sale al 18,1% di share e raggiunge 3 milioni 23 mila spettatori.

Nello stesso segmento, su Rai 3, “Blob” è al 4,4% di share con 619 mila spettatori e, subito dopo, “Generazione bellezza” al 4,5% di share e 672 mila spettatori.

“Un posto al sole”, infine, si attesta all’8% di share apri a 1 milione 265 mila spettatori.

Sempre ottima la partenza del daytime di Rai 1 con “Unomattina Estate” al 18,4% di share con 713 mila spettatori e, a seguire, bene “Camper in viaggio-Basilicata” al 16,6% di share con 888 mila spettatori e “Camper” che sale al 17,7% di share e 1 milione 558 mila spettatori.

Nel pomeriggio emerge “Estate in diretta” che tocca il 22% di share e conquista 1 milione 646 mila spettatori.

Nella notte della rete ammiraglia si segnala invece “Filming Italy Sardegna” al 6,9% di share (217 mila spettatori).

Nella programmazione di Rai 2 bene “La nave dei sogni – Barcellona” al 4,6% di share e 302 mila spettatori e le rubriche “Tg2 E…State con il meglio” e “Tg2- Medicina 33” rispettivamente al 5,4% di share (600 mila spettatori) e al 4,5% (501 mila spettatori).

Su Rai 3 in evidenza “Il provinciale” con il 5,5% di share e 434 mila spettatori e “Di là dal fiume e tra gli alberi” con il 5,5% e 390 mila spettatori.

Sempre apprezzati “Overland 20” che segna il 7,7% e 542 mila e, “Geo Magazine” che registra l’8,5% di share e 660 mila spettatori.

Da segnalare, infine, nella prima serata di Rai Premium “Il giovane Montalbano” con 507 mila spettatori e il 3,5% di share.

