RAI * “ASCOLTI TV” – 14/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 612 MILA SPETTATORI (26,4%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 726 MILA SPETTATORI (28,2%)»

11.03 - venerdì 15 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 14 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 612 mila spettatori; 26,4%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 726 mila spettatori; 28,2%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 43 mila spettatori; 24,5%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 3 milioni 951 mila spettatori; 31,8%

Ottima performance per Rai 1 che nella sfida del prime time con la seconda stagione di “Un professore” primeggia con lo share all’11,4% e ottiene 1 milione 59 mila spettatori.

Nella stessa fascia oraria su Rai 2 si segnalano il secondo episodio di “Delitti in paradiso” che raggiunge l’8,2% con 886 mila spettatori e su Rai 3 il super classico “Vacanze romane“ che raggiunge il 5,6% di share con 627 mila spettatori.

Nel preserale vince su Rai 1 “Reazione a catena” con il 23,8% di share e 2 milioni 595 mila spettatori.

In access prime time la puntata di “Techetechetè” è al 16,7 % di share con 2 milioni 187 mila spettatori mentre, su Rai 3, nello stesso segmento, “Blob di tutto di più” realizza il 5% con 608 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina estate” raggiunge il 17,4% di share e 657 mila spettatori.

“Le cartoline di Camper” si attesta al 16,3% di share con 877 mila spettatori e “Camper” al 18,2% di share con 1 milione 620 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Estate in diretta” ottiene il 17,3% di share con 1 milione 313 mila spettatori e, in seconda serata, “Il mondo con gli occhi di Overland” registra l’8,3% di share con 320 mila spettatori.

Su Rai 2, la rubrica “Tg2-Tutto il bello che c’è” ottiene il 5,2% di share con 581 mila spettatori.

Su Rai 3 “Agorà Estate” ottiene il 6,4% di share con 230 mila spettatori, “Il mondo con gli occhi di Overland” il 6,8% con 488 mila, “Geo Magazine” l’8,9% di share con 711 mila spettatori.

