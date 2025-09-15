RAI * “ASCOLTI TV” – 14/09 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 179 MILA SPETTATORI (29%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 59 MILA SPETTATORI (27,4%)»

11.13 - lunedì 15 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 14 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 179 mila spettatori; 29%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 59 mila spettatori; 27,4%;

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 516 mila spettatori; 27,9%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 230 mila spettatori; 32,3%;

In prima serata su Rai 1, ieri – domenica 14 settembre – la riproposizione della fiction “Imma Tataranni-Sostituto procuratore”, è stata seguita da 2 milioni 211 mila spettatori con il 16,6% di share.

Su Rai 2 il debutto in prima serata di Pierluigi Diaco con “BellaMa’ di sera” segna il 4% di share con 603 mila telespettatori e, su Rai 3, “Presa diretta” ottiene il 5,7% di share e 865 mila telespettatori.

In seconda serata, sulla rete ammiraglia, buon seguito per “Speciale Tg1” che segna l’8,4% di share con 437 mila spettatori, e – nella stessa fascia oraria- su Rai 2 per “La nuova DS” che balza al 9,4% con 840 mila spettatori, mentre – nella notte- “L’altra Ds” si attesta al 7,2% di share e 369 mila spettatori.

Su Rai 3 “Un giorno in pretura” realizza il 4% di share e 423 mila spettatori.

“Reazione a catena” è sempre leader nel preserale con il 23,2% di share e 3 milioni 121 mila spettatori, mentre nell’access prime time, “Affari tuoi” registra 3 milioni 643 mila spettatori, pari al 21,7% di share.

Nel day time in evidenza “Uno mattina in famiglia” sfiora il 24% di share e vola al 23,9% di share con 1 milione 127 mila spettatori e, “Check-up” che raggiunge il 21,2% di share e 1 milione 56 mila spettatori.

“Roberto Bolle, ballo in bianco” registra il 16% di share (863 mila spettatori), “A Sua immagine” il 18,1% con 1 milione 260 mila spettatori, la “Santa Messa” il 19,8% di share con 1 milione 230 mila spettatori e l’”Angelus” il 21,5% di share e 1 milione 778 mila spettatori.

“Linea Verde Estate” ottiene il 20% di share con 2 milioni 254 mila spettatori.

“Canzone segreta” registra l’11% di share e 966 mila spettatori e, a seguire, “Canzone segreta Extra” il 12,9% di share e 1 milione 210 mila spettatori.

Su Rai 2, per lo sport, ottimi ascolti per i Campionati mondiali di atletica leggera seguiti, dalle 13.30 alle 17,05, da 1 milione 118 mila spettatori pari al 10,7% di share.

Sulla terza rete la mattina parte bene con “Mi manda Rai 3” che ottiene dalle 8.33 alle 9.57, il 6,1% di share (303 mila spettatori) e, dalle 10 alle 10.12, il 6% di share e 325 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Newsroom reloaded” registra il 5,2% di share e 538 mila spettatori, mentre “Kilimangiaro collection” ottiene il 7,4% di share e 661 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)