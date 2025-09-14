RAI * “ASCOLTI TV” – 13/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 988 MILA SPETTATORI (28,3%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 838 MILA SPETTATORI (26,2%)»

10.58 - domenica 14 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 13 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 988 mila spettatori; 28,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 838 mila spettatori; 26,2%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 468 mila spettatori; 29,7%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 382 mila spettatori; 29,2%

Successo di ascolti, su Rai 1, per la serata conclusiva del “Tim Music Award” che conquista la prima serata con uno share del 19,4% e 2 milioni 167 mila spettatori.

Molto bene, nella prima serata di Rai 2, “Un omicidio per due”, visto da 1 milione 19 mila spettatori e uno share del 7,3% mentre su Rai 3, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Elio Petri, con Gian Maria Volonté, è stato visto da 447 mila spettatori, con uno share del 3,3%.

Grandi risultati per lo sport in onda su Rai 2: i successi dell’atletica leggera azzurra ai Mondiali di Tokyo, con tre medaglie nella prima giornata (Palisano, Battocletti e Fabbri) conquistano, al mattino, 444 mila spettatori, con il 7,1% di share, per salire poi al 10,8% e 1 milione 238 mila spettatori mentre “Il sabato al 90°” raggiunge 912 mila spettatori, con il 9,8% di share.

Domina il preserale della rete ammiraglia: “Reazione a Catena”, con il 23,4% di share e 2 milioni 767 mila spettatori, mentre in access prime time “Affari tuoi” arriva al 21,7% con 3 milioni 387 mila spettatori.

Il daytime di Rai 1 parte bene con “Uno mattina in famiglia” che, nella seconda parte, arriva al 19,4% di share e 755 mila spettatori e “Buongiorno benessere” al 18,5% di share con 795 mila spettatori.

Successo anche per “Linea verde Italia” visto da 1 milione 758 mila spettatori con il 16,6% di share.

Nel primo pomeriggio “Linea blu porti d’Italia” arriva all’11,5% di share e 1 milione 342 mila spettatori.

Nel pomeriggio di Rai 2, “Storie di Donne al Bivio” sale al 4% di share con 329 mila spettatori, “Dribbling” è al 3,4% di share con 285 mila spettatori e l’episodio di “N.CI.S. – Unità anticrimine” in fascia preserale registra il 4,4% di share con 584 mila spettatori.

Sulla terza rete, l’esordio stagionale di “Mi Manda Raitre” tocca il 6,6% di share e conquista 278 mila spettatori, la rubrica della Tgr “Il Settimanale- Estate” ottiene il 4,6% di share e 445 mila spettatori e “Presa diretta” sale e realizza il 5% di share con 394 mila spettatori.

Infine, “La confessione” va al 4,2% di share con 638 mila spettatori.

