RAI * “ASCOLTI TV” – 13/08 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 562 MILA SPETTATORI (25,4%) / MEDIASET GENERALISTE+TGCOM24: 1 MILIONE 709 MILA SPETTATORI (27,8%)»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 13 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 562 mila spettatori; 25,4%

TOTALE Mediaset generaliste+TgCom24: 1 milione 709 mila spettatori; 27,8%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 154 mila spettatori; 23,7%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 172 mila spettatori; 31,3%

È stato il film di Nicolas Vanier, “Poly”, trasmesso in prima visione su Rai 1 a vincere la sfida del prime time con 1 milione 380 mila spettatori e il 12% di share.

Nella stessa fascia oraria su Rai 2, la serie “Rocco Schiavone” segna il 6,1% di share con 771 mila spettatori e su Rai 3 il film “Il colibrì” con Pierfrancesco Favino, raccoglie il 3,2% di share con 370 mila spettatori.

Rai 1 si aggiudica, come sempre, anche il preserale con “Reazione a catena” al 24,5% di share e 2 milioni 727 mila spettatori.

In access prime time “Techetechetè” al 16,2% di share e 2 milioni 258 mila spettatori.

Su Rai 3, nello stesso segmento orario, “Blob di tutto di più” registra il 4,8% e 597 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina Estate” realizza il 19,3% con 757 mila spettatori, “Le cartoline di Camper” il 18,2% di share con 966 mila spettatori, “Camper” al 17,8% di share con 1 milione 516 mila spettatori.

Nel pomeriggio “L’Estate in diretta” ottiene il 16,9% di share e 1 milione 301 mila spettatori.

Su Rai 2, “Tg2-E…state con il meglio” ottiene il 5,6% con 612 mila spettatori e “Tg2-Medicina 33” il 3,8% con 397 mila.

Su Rai 3 l’informazione di “Agorà Estate Extra” segna il 4,3% con 161 mila spettatori, “Quante storie” il 4,5% di share e 357 mila spettatori.

“Il mondo con gli occhi di Overland” ottiene il 6,6% di share con 472 mila spettatori e “Geo Magazine” l’8,2% di share con 652 mila spettatori.

Da segnalare su Rai 5 l’ottimo seguito per “Ulisse il piacere della scoperta” per la puntata dedicata al ricordo di Piero Angela che ha raggiunto il 2,5% di share e 301 mila telespettatori.

