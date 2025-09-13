RAI * “ASCOLTI TV” – 12/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 1 MILIONE 973 MILA SPETTATORI (28,5%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 1 MILA SPETTATORI (28,9%)»

11.04 - sabato 13 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 12 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 1 milione 973 mila spettatori; share 28,5%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 1 mila spettatori; share 28,9%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 723 mila spettatori; share 28,1%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 223 mila spettatori; share 31,1%.

Il “Tim Music Award” su Rai 1, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, conquista la sfida della prima serata con il 18,5% di share e 2 milioni 279 mila spettatori.

Su Rai 2 il film americano “Cia – Un uomo nel mirino” registra 589 mila spettatori con il 3,9% di share.

Mentre la prima puntata della miniserie “Kabul”, in onda su Rai 3, è stata vista da 413 mila spettatori con il 2,6% di share.

Nel preserale, Rai 1 vince con “Reazione a catena” che sale al 26,6% di share e 3 milioni 510 mila spettatori.

Seguito, poi, da “Affari tuoi” con un pubblico di 3 milioni 657 mila spettatori e il 21,1% di share.

Nel daytime di Rai 1, “Uno Mattina” registra il 19,8% di share con 728 mila spettatori.

“Storie italiane” il 16,9% con, nella seconda parte, 687 mila spettatori.

“È sempre mezzogiorno!” è stato visto da 1 milione 420 mila spettatori con il 17,1% di share.

“Il paradiso delle signore” nel pomeriggio è stato visto da 1 milione 213 mila affezionati con il 16,1%.

Seguito da “La vita in diretta” che ottiene il 21,2% di share e 1 milione 526 mila spettatori.

Su Rai 2 bene “Eat Parade” che si attesta al 6,7% di share e 723 mila spettatori.

Seguito da “Ore 14” che registra il 7,1% di share e 695 mila spettatori.

Nel pomeriggio bene anche “Bellama’” con il 6,3% di share con 453 mila spettatori.

Su Rai 3 ”Agora” è al 3,9% di share con 155 mila spettatori.

“Quante storie” al 4,6% di share e 388 mila spettatori.

Nel pomeriggio, molto bene “Geo” che ottiene il 9,3% con 673 mila spettatori.

“Riserva indiana” è stato visto da 593 mila spettatori con il 3,8% di share.

“Il cavallo e la torre” ottiene il 5,2% di share e 860 mila spettatori.

“Un posto al sole” conferma il suo successo di pubblico con il 7,2% di share e 1 milione 266 mila spettatori.

*

