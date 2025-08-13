RAI * “ASCOLTI TV” – 12/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 24,1%; 1 MILIONE 525 MILA SPETTATORI (24,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 28,8%; 1 MILIONE 827 MILA SPETTATORI (28,8%)»

11.46 - mercoledì 13 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 12 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 24,1%; 1 milione 525 mila spettatori.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 28,8%; 1 milione 827 mila spettatori.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 22,1%; 3 milioni e 1mila spettatori.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 32,3%; 4 milioni 448 mila spettatori.

La commedia firmata e interpretata da Alessandro Siani “Tramite amicizia” proposta ieri da Rai 1 in prima serata è stato vista da 1 milione 333 spettatori con l’11% di share.

Su Rai 2, lo spettacolo di Enrico Brignano, che racconta il suo tour alla scoperta delle capitali europee, “Ma…diamoci del Tour”, ha registrato il 4,3% di share con 560 mila spettatori.

Sono stati 304 mila i melomani che hanno seguito su Rai 3 “La grande opera all’Arena” che ieri ha proposto “Il Barbiere di Siviglia” realizzando il 2,6 % di share.

Sulla rete ammiraglia, “Reazione a catena” si conferma vincente con il 24,6 % di share e 2 milioni 832 mila spettatori mentre, in access prime time sempre bene “Techetechetè” che ottiene il 17,3 % con 2 milioni 458 mila spettatori.

Su Rai 2 la serie “N.C.I.S-Unità anticrimine” registra il 4,1 % di share con 515 mila spettatori.

Su Rai 3 “Blob di tutto di più” al 5,3% con 676 mila spettatori.

In seconda serata su Rai 1 i due episodi di “Simon Coleman” ottengono l’8,7% di share con 656mila spettatori e il 7,5% con 319mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina estate” ottiene il 17,5 % con 668 mila spettatori, bene “Camper in viaggio” al 15,5% 1 milione 356 mila spettatori ed “Estate in diretta” al 15,9% con 1 milione 264 mila spettatori.

Su Rai 2 la rubrica del Tg2 “E…state con il meglio” ottiene il 5,7 % di share con 652 mila spettatori e “Medicina 33” registrano rispettivamente il 4,4 % di share con 479 mila spettatori.

Su Rai 3 il programma di informazione quotidiana “Agorà Estate” si attesta al 5,7 % con 216 mila spettatori.

“Quante Storie” registra il 3,6% di share con 326 mila spettatori.

Bene l’informazione regionale con la Tgr delle 14 seguita da 1 milione 918 mila spettatori e il 18 % di share.

Nel pomeriggio “Il provinciale” che ottiene il 4,4 % di share e 362 mila spettatori, “Il mondo con gli occhi di Mirko” raggiunge il 5,5% di share con 413 mila spettatori, infine sempre ottimi ascolti per “Geo magazine” all’7,6 % e 630 mila spettatori.

