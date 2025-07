RAI * “ASCOLTI TV” – 12/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 27,9%; 1 MILIONE 811 MILA SPETTATORI (27,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 24,4%; 1 MILIONE 584 MILA SPETTATORI (24,4%)»

10.46 - domenica 13 luglio 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 12 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 27,9%; 1 milione 811 mila spettatori

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 24,4%; 1 milione 584 mila spettatori

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 30,2%; 3 milioni 808 mila spettatori

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 25,6%; 3 milioni 228 mila spettatori

Sono stati 1 milione 745 mila gli spettatori che ieri sera, sabato 12 luglio, hanno seguito la replica di “Dalla strada al palco” in prima serata su Rai 1, che totalizza il 16,3% di share.

Su Rai 2 “Gli occhi blu dell’ossessione” registra il 7,2% di share con 876 mila spettatori, mentre il film di Paolo Virzì “Un altro ferragosto”, in onda in prima visione su Rai 3, ottiene il 6,8% con 793 mila spettatori.

In seconda serata, da segnalare il “Premio Marisa Bellisario” in onda su Rai 1 che segna il 10,7% con 438 mila spettatori e “Nella mente di narciso” che, su Rai 2, segna il 4,1% con 376 mila spettatori.

“Al cinema con…” con Maria Latella su Rai 3 registra il 4,5% con 397 mila spettatori.

Sempre bene il preserale e l’access prime time di Rai 1, con “Reazione a catena” che si attesta al 23,8% con 2 milioni 515 mila spettatori e “Techeteche Top Ten” al 20,7% con 2 milioni 642 mila spettatori.

Nella stessa fascia su Rai 3 “Blob” registra il 5,1% con 613 mila spettatori e “Sapiens” il 3,5% con 439 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 si segnalano: “Weekly” al 18,2% con 701 mila spettatori (seconda parte); “Buongiorno benessere estate” al 17,4% con 735 mila spettatori, “Linea verde bike” al 16,5% con 851 mila spettatori; “Linea verde illumina” al 17,2% con 1 milione 170 mila spettatori; “Linea verde sentieri” al 19,9% con 2 milioni 89 mila spettatori; “Linea blu porti d’Italia” all’11,5% con 1 milione 278 mila spettatori; “Passaggio a nord ovest” al 10% con 930 mila spettatori; “A sua immagine” al 9,7% con 818 mila spettatori (prima parte); “Dolce vita” al 9,7% con 720 mila spettatori; “Azzurro storie di mare” al 10,6% con 795 mila spettatori.

Su Rai 2 la rubrica del Tg2 “Weekend estate” segna il 5,2% con 651 mila spettatori.

Ancora ottimi ascolti per lo sport, con il Giro d’Italia femminile che totalizza il 7,1% con 788 mila spettatori e il Tour de France che segna il 14,9% con 1 milione 204 mila spettatori (Tour all’arrivo).

A seguire, “Toureplay” registra il 7,5% con 542 mila spettatori.

Nel pomeriggio di Rai 3 la rubrica del Tg3 “Pixel” ottiene il 10,5% con 1 milione 139 mila spettatori, seguita dal film “Scialla!” al 3,8% con 339 mila spettatori e dalla replica di “Report” al 5,6% con 425 mila spettatori.

