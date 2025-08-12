RAI * “ASCOLTI TV” – 11/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 1 MILIONE 640 MILA SPETTATORI (25,8%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 785 MILA SPETTATORI (28,1%)»

11.16 - martedì 12 agosto 2025

Ascolti tv di lunedì 11 agosto

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 11 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 1 milione 640 mila spettatori; 25,8%,

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 785 mila spettatori; 28,1%.

Prima serata 20.30 – 22. 30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 322 mila spettatori; 23,9%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 504 mila spettatori; 32,4%.

La prima serata di Rai 1, caratterizzata dalla messa in onda del film “Io sono Mia”, interpretato da Serena Rossi, ha registrato 1 milione 594 mila spettatori con share al 13,4%.

Su Rai 2 la serie “Elsbeth”, in prima visione assoluta, ha ottenuto la media del 4,3% di share con 552 mila spettatori.

Su Rai 3 “Filorosso”, con Manuela Moreno, registra il 6,5% di share e 670 mila spettatori.

Nel preserale continua la leadership di “Reazione a catena” che ottiene il 24,3% di share e conquista 2 milioni 726 mila spettatori,

mentre in access prime time “Techetechetè” realizza il 15,9% di share e 2 milioni 327 mila spettatori.

In seconda serata su Rai 1 “Cose nostre” realizza, nella prima parte, un ottimo 9,5% di share con 722 mila spettatori.

Nel day time della rete ammiraglia “Unomattina estate” al 18,9% di share e 740 mila spettatori;

“Camper” con il 17,9% di share e 1 milione 614 mila spettatori e nel pomeriggio “Estate in diretta” con il 17% di share e 1 milione 312 mila spettatori.

Su Rai 2 si segnalano le rubriche “Tg2-E…state con il meglio” al 6% con 655 mila spettatori e “Tg2-Medicina 33” con il 4,6% e 488 mila spettatori.

Per lo sport su Rai 2 in seconda serata si segnala “#nonsolomercato” con l’intervista esclusiva a Luciano Spalletti che raccoglie il 2,6% di share con 105 mila spettatori.

Su Rai 3 “Di là dal fiume e tra gli alberi” con il 4,2% di share e 299 mila spettatori;

“Il mondo con gli occhi di Overland” con il 5,7% di share e 405 mila spettatori e “Geo Magazine” con il 7,3% di share e 584 mila spettatori.

In access prime time “Blob” registra il 5,4% di share e 686 mila spettatori;

“Viaggio in Italia” il 5% di share con 693 mila spettatori.

