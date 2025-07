RAI * “ASCOLTI TV” – 11/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 838 MILA SPETTATORI (28,3%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 797 MILA SPETTATORI (27,7%)»

11.13 - sabato 12 luglio 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 11 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00:

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 838 mila spettatori; share 28,3%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 797 mila spettatori; share 27,7%.

Prima serata 20.30 – 22.30:

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 344 mila spettatori; share 30,3%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 3 milioni 980 mila spettatori; share 27,8%.

Il gran finale di “Tim Summer Hits Best Of” su Rai 1 con i momenti più emozionanti e le esibizioni più coinvolgenti delle tappe precedenti del tour musicale si aggiudica la prima serata della tv con il 15,6% di share e 1 milione e 828 mila spettatori.

Bene anche su Rai 2 la Nazionale Italiana di calcio per il Campionato Europeo Femminile UEFA 2025 con share netto al 9,7 (e punte del 10% nella prima parte della messa in onda) per un totale di 1 milione 362 mila spettatori.

Sempre in prima serata il film “Buongiorno Notte” di Bellocchio è stato seguito da 283 mila spettatori (share 2,1%).

Gli ascolti del preserale e access prime time restano solidi con “Reazione a catena -L’intesa” al 21,2% di share e 2 milioni 51 mila spettatori che salgono a 2 milioni e 735 mila spettatori con il 22,9% di share per “Reazione a Catena” e “Techetechetè” al 16,9% di share con 2 milioni 475 mila spettatori.

Nel day time di Rai 1 si segnala “Uno Mattina Estate” con il 18,1 % di share e 654 mila spettatori.

Ottimi anche “Camper in viaggio”, 17,4% di share e 855 mila spettatori e “Camper”, share al 16,9% con 1 milione e 434 mila spettatori.

Il pomeriggio di Rai 1 rimane in vetta agli ascolti con l’ “Estate in diretta” al 19,1% di share e 1 milione 444 mila spettatori.

Ottimi risultati anche per la giornata sportiva di Rai 2 con Il ciclismo e il Tour de France seguito da un milione e 135 mila spettatori che conquista il 14,5% di share, mentre poco prima, alle 14 il “Giro d’Italia Women” è stato seguito da 544 mila spettatori (share 5,4%).

Bene anche dopo la diretta del Tour il programma “Toureplay” con share 8,8% e 625 mila spettatori.

Per il day time di Rai 3 si segnala l’approfondimento del mattino “Agorà estate” con 4,3% di share e 163 mila spettatori e il programma “Estate bene” al 4,1% di share con 138 mila spettatori.

Restano fedeli gli spettatori di Overland 20 con il 6,1% di share e 433 mila spettatori e di “Geo Magazine” con il 9,1% di share e 722 mila spettatori.

Bene anche nel preserale “Generazione Bellezza” con il 6,4% di share e 889 mila spettatori; sempre ottimo “Un posto al sole” con 9,1% di share e 1 milione 344 mila spettatori.

