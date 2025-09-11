RAI * “ASCOLTI TV” – 10/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 266 MILA SPETTATORI (29,8%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 117 MILA SPETTATORI (27,8%)»

11.03 - giovedì 11 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 10 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 2 milioni 266 mila spettatori, share 29,8%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 117 mila spettatori, share 27,8%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 735 mila spettatori, share 30,8%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 697 mila spettatori, share 30,6%.

Con 2 milioni 372 mila spettatori – pari al 17% di share – la serata evento “Semplicemente Fiorella”, dalle Terme di Caracalla e proposta su Rai 1, si aggiudica la prima serata di ieri, mercoledì 10 settembre.

Su Rai 2, “Rocco Schiavone” ha avuto un seguito di 1 milione 24 mila spettatori con uno share del 6,4%, mentre su Rai 3 il ritorno di Federica Sciarelli con il suo “Chi l’ha visto?” ha ottenuto 1 milione 232 mila spettatori e l’8,5% di share.

In seconda serata da segnalare su Rai 1 “Porta a Porta” che raggiunge il 13,3% di share con 544 mila spettatori, e su Rai 3 Tg3 Linea Notte con il 6% di share e 356 mila spettatori.

Nel preserale si conferma vincente “Reazione a catena”, su Rai 1, con il 25,3% di share e 3 milioni 606 mila spettatori.

In access prime time, sempre sulla rete ammiraglia, “Affari Tuoi” si attesta al 20,9% di share con 4 milioni 73 mila spettatori.

Su Rai 3, nello stesso segmento, “Blob di tutto di più” realizza il 5,1% di share con 869 mila spettatori, “Il Cavallo e la Torre” il 5,6% con 1 milione 66 mila spettatori, “Un posto al sole” il 7,6% con 1 milione 492 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina” ottiene il 19,4% con 800 mila spettatori, “Storie Italiane” il 17,4% con 702 mila spettatori nella prima parte e il 16% con 851 mila spettatori nella seconda parte.

“E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici è, invece, al 16,3% di share con 1 milione 579 mila spettatori.

Nel pomeriggio si conferma il successo di “Il Paradiso delle Signore”, che registra il 15% con 1 milione 255 mila spettatori, e di “La vita in diretta” al 21,9% con 1 milione 770 mila spettatori.

Su Rai 2, “Ore 14” segna il 6,3% di share con 650 mila spettatori, “Bellama’” si attesta sul 4,8% e 410 mila spettatori nella prima parte e sul 5,4% con 420 mila spettatori nella seconda.

In evidenza, nella mattina di Rai 3, “Elisir” visto da 300 mila spettatori con il 5,4% di share; “Quante storie” con il 5,6% e 536 mila spettatori.

Nel pomeriggio sempre bene “Geo” con l’8,2% di share e 671 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)