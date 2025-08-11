RAI * “ASCOLTI TV” – 10/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 651 MILA SPETTATORI (20%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 450 MILA SPETTATORI (28%)»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La fiction “Imma Tataranni sostituto procuratore”, riproposta in prima serata su Rai 1, si aggiudica il prime time con il 17% di share e 1 milione 792 mila spettatori.
Nella mattinata della rete ammiraglia la Santa Messa è stata seguita da 1 milione 259 mila spettatori con il 22% di share, l’Angelus da 1 milione 813 mila spettatori con il 24,2% di share.
“Linea verde Estate” raggiunge il 23,5% di share e 2 milioni 351 mila spettatori, l’edizione del Tg1 delle 13.30 ottiene il 26,4% di share pari a 2 milioni 860 mila spettatori e in seconda serata Speciale Tg1 registra il 10,8% di share con 528 mila spettatori.
Su Rai 2 la serie “Will Trent”, in prima serata, ha interessato 486 mila persone pari al 4,2% di share.
Su Rai 3, il Tgr delle 19.30 ha totalizzato il 16,1% di share con 1 milione 810 mila spettatori.
