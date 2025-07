RAI * “ASCOLTI TV” – 10/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 27,1%; 1 MILIONE 842 MILA SPETTATORI (27,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 30,7%; 2 MILIONI 84 MILA SPETTATORI (30,7%)»

10.46 - venerdì 11 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 10 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 27,1%; 1 milione 842 mila spettatori

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 30,7%; 2 milioni 84 mila spettatori

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 27,4%; 4 milioni 268 mila spettatori

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 33,1%; 5 milioni 156 mila spettatori

Sono stati oltre 2 milioni gli spettatori che hanno seguito ieri, giovedì 10 luglio, le vicende della 13esima stagione di “Don Matteo” in prima serata su Rai 1, pari al 14,1% di share (2 milioni 31 mila).

Su Rai 2 “Delitti in paradiso” ottiene il 6,2% di share con 961 mila spettatori, mentre il film “Un colpo di dadi” su Rai 3 totalizza il 3,5% con 541 mila spettatori.

In seconda serata su Rai 1 “Il mondo con gli occhi di Overland” registra il 7,5% con 635 mila spettatori.

Rai 1 si conferma leader del preserale con “Reazione a catena” al 26% con 3 milioni 163 mila spettatori.

La puntata di “Techetechetè” segna il 19% con 2 milioni 978 mila spettatori.

In access prime time su Rai 3 “Blob” registra il 4,5% con 636 mila spettatori, seguito da “Generazione bellezza” al 4,9% con 717 mila spettatori e da “Un posto al sole” all’8,4% con 1 milione 329 mila spettatori.

Da segnalare nel daytime di Rai 1 “Unomattina estate” al 17,2% con 626 mila spettatori e la diretta della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, a cura del Tg1, all’11,2% con 685 mila spettatori.

Nel pomeriggio “La volta buona estate” segna il 12,8% con 1 milione 159 mila spettatori, mentre “Estate in diretta” il 20,1% con 1 milione 520 mila spettatori.

Su Rai 2 da segnalare le rubriche del Tg2 “Tutto il bello che c’è” che si attesta al 6,5% con 740 mila spettatori e “Medicina 33” al 5,6% con 649 mila spettatori.

Il ciclismo, con il Giro d’Italia femminile, ottiene il 5,2% con 535 mila spettatori.

Sempre grande seguito per il “Tour de France”: la tappa di ieri ha appassionato 777 mila spettatori con il 9,3% di share, saliti a 1 milione 198 mila spettatori per il “Tour all’arrivo” che segna il 15,8% di share.

“Toureplay” registra il 7,4% di share con 536 mila spettatori.

Su Rai 3 “Agorà estate” ottiene il 3,9% con 145 mila spettatori, mentre nel pomeriggio il primo appuntamento con “Quante storie” segna il 4,7% con 381 mila spettatori, saliti a 408 mila nel secondo (4% di share).

La rubrica della Tgr “Piazza affari” si attesta all’8,8% con 819 mila spettatori; “Geo magazine” al 7,9% con 610 mila spettatori.

*

