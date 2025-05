RAI * “ASCOLTI TV” – 10/5 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 183MILA SPETTATORI (27,7%) / MEDIASET GENERALISTE+TGCOM24: 2 MILIONI 203MILA SPETTATORI (27,9%)»

10.58 - domenica 11 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 10 maggio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 2 milioni 183mila spettatori – 27,7%

TOTALE Mediaset generaliste+TgCom24: 2 milioni 203mila spettatori – 27,9%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 106mila spettatori – 29,8%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 903mila spettatori – 28,6%

“Techetechetè – A gentile richiesta”, in onda ieri in prima serata su Rai 1, è stato seguito da 1 milione 774mila telespettatori con l’11,9% di share.

Su Rai 2 la settima stagione di “FBI”, in prima visione assoluta è salita al 4,9% di share e 830mila spettatori,

mentre a seguire, la quarta stagione di “FBI International” con l’episodio “Il mattatoio” ha segnato il 5,1% di share (784mila).

Buona performance per Mario Tozzi che torna con l’ottava stagione di “Sapiens – Un solo pianeta”, in onda su Rai 3, e arriva al 4% di share e 609mila spettatori.

In seconda serata in evidenza su Rai 1 Nunzia De Girolamo con “Ciao Maschio” che registra una media del 7,8% di share e 505mila spettatori.

La rete ammiraglia mantiene la leadership nel preserale con “L’Eredità weekend” al 22,5% di share con 3 milioni 12mila telespettatori,

e nell’access prime time con “Affari tuoi” al 27,7% di share, pari a 4 milioni 828mila spettatori.

Su Rai 3, nello stesso segmento orario, “Blob – di tutto di più” segna il 4,1% di share con 643mila spettatori e “Un alieno in patria” il 3,2% di share e 536mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 la puntata di “Uno Mattina in Famiglia” sale al 23,1% con 1 milione 202mila spettatori.

“Buongiorno benessere” si attesta al 18,2% pari a 867 mila spettatori.

“Linea verde tradizioni” raggiunge il 17,7% con 1 milione 35mila spettatori,

“Linea verde Discovery” segna il 19,3% di share e 1 milione 427 mila spettatori.

“Linea verde Italia”, infine, conquista il pubblico e raggiunge il 20,9% con 2 milioni 308mila spettatori.

Nel pomeriggio di Rai 1 “Le stagioni dell’amore” si tocca l’11,9% con 1 milione 528mila spettatori,

“Passaggio a Nord Ovest” si posiziona all’8,6% di share e 967mila spettatori,

“Passaggio alla mostra” al 7,1% e 710mila spettatori.

Buon risultato per “A sua immagine” che nella prima parte raggiunge l’8,5% con 778mila spettatori e nella seconda parte sale all’8,6% di share con 738mila spettatori.

Molto bene anche “Sabato in Diretta” che dal 9,9% di share (805mila spettatori) della prima parte raggiunge il 12,3% di share con 1 milione 55mila spettatori nella seconda.

Nella mattina di Rai 2 bene “Urban green” al 4% di share con 182mila spettatori e, a seguire, “TgSport giorno” con il 3,9% di share (196mila spettatori).

Lo sport in evidenza nel pomeriggio, con “Il Giro all’arrivo al 10,3% e 919mila spettatori e il ritorno in campo di Sinner e la vittoria agli Internazionali di tennis di Roma al 9,8% di share con 1 milione 398mila spettatori.

In seconda serata, invece, “Novantesimo Minuto del sabato” ottiene 516mila spettatori con il 4,5% di share.

Buoni ascolti per le trasmissioni del day time della terza rete con “ Agorà weekend” che sale al 4,6% di share (238mila spettatori), “Mi manda Raitre” al 6,1% con 288mila spettatori,

“Rai Parlamento punto Europa” al 4% (175 mila spettatori), “Tgr – Bellitalia” al 4,2% di share (208mila spettatori), mentre l’approfondimento di “Tgr – Il settimanale” sale al 5,4% (532mila spettatori).

Nel pomeriggio ottimo “Re-Tv Talk” che si conferma all’8,2% di share e 894mila spettatori e, subito dopo “Re-Tv Talk extra” con il 7,5% di share e 707mila spettatori.

“La biblioteca dei sentimenti” ottiene il 4% di share (342mila spettatori) e “Presa diretta” il 4,7% di share (394 mila spettatori).

