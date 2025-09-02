RAI * “ASCOLTI TV” – 1/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 762 MILA SPETTATORI (24,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 018 MILA SPETTATORI (28,5%)»

13.02 - martedì 2 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 1° settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00:

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 762 mila spettatori; 24,9%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 18 mila spettatori; 28,5%

Prima serata 20.30 – 22.30:

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 913 mila spettatori; 22,5%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 438 mila spettatori; 31,3%

In prima serata su Rai 1 il film tv “Champagne, Peppino di Capri” ha ottenuto il 10,4% di share e 1 milione 442 mila spettatori, su Rai 2, sempre in prime time, la serie “Squadra Speciale Cobra 11” è stata vista da 838 mila spettatori con il 5,5% di share.

Su Rai 3 l’ultimo appuntamento per “Filorosso”, il programma di informazione condotto da Manuela Moreno, è stato seguito da 592 mila spettatori e uno share del 4,5% di share.

“Reazione a catena” vince ancora la sfida del preserale con il 25,4% di share e 3 milioni 580 mila spettatori.

Per il daytime di Rai, “UnoMattina Estate” ottiene 673 mila spettatori e uno share del 17,4%, “Camper in viaggio” ottiene il 14,1% di share e 736 mila spettatori e “Camper” il 16,1% con 1 milione 448 mila spettatori.

“Don Matteo 12” registra il 9,5% di share e 887 mila spettatori e “Il Paradiso delle signore”, il 9,4% con 684 mila spettatori.

Sempre bene sulla rete ammiraglia, nel pomeriggio, “Estate in diretta” con il 14,7% di share e 1 milione 151 mila spettatori.

In Acces prime time, buon risultato di “Techetechetè” scelto da 2 milioni 687 mila spettatori con uno share del 14,7%.

In seconda serata su Rai 1 “Cose Nostre” ottiene il 7,2% di share con 599 mila spettatori nella prima parte, mentre su Rai 2 “Il processo al 90°” si attesta al 3,9% di share e 288 mila spettatori.

Nel day time di Rai3, “Quante storie” registra il 3,9 % di share e 349 mila spettatori, “TgR Piazza Affari” il 9% di share con 866 mila spettatori, “Il mondo con gli occhi di Overland” ottiene il 5,7% di share con 404 mila spettatori, mentre “Geo Magazine” raggiunge l’8,6% di share con 682 mila spettatori.

Nella fascia di access prime time di Rai3, “Blob a Venezia” registra il 4,3% di share con 704 mila spettatori, “Viaggio in Italia Campania” sale a 818 mila con uno share del 4,7% e “Un posto al sole” ottiene 1 milione 338 mila spettatori con il 7,2% di share.

