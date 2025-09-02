RAI * “ASCOLTI TV” – 1/8 – INTERA GIORNATA: « SPETTATORI (14,7%) / SPETTATORI ()»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La Testata Giornalistica Regionale della Rai conferma il proprio radicamento sul territorio e continua a rafforzare il rapporto con il pubblico.
I dati di ascolto di agosto registrano una crescita significativa nelle principali edizioni del Tg regionale.
Alle 19.30 lo share è salito dal 14,2% al 14,7%, in aumento anche rispetto al 2023.
Risultati molto positivi per l’edizione delle 14.00, che segna un incremento dal 16,8% al 18,2% di share, con una media passata da 1.921.660 a 1.936.630 spettatori.
Anche nel periodo 1° gennaio – 31 agosto, i dati confermano il trend positivo del 2025:
alle 14.00 la TGR cresce dal 16,7% al 17,1% di share, superando anche il risultato del 2023 (16,8%);
l’edizione serale delle 19.30 si mantiene sostanzialmente stabile, passando dal 13,82% del 2024 al 13,75% del 2025.
Questi risultati confermano la fiducia dei cittadini nella TGR e nel valore dell’informazione di prossimità, che si afferma come punto di riferimento quotidiano per le comunità locali in tutta Italia.
