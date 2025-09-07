RAI * “ASCOLTI TV” – 06/09 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 809 MILA SPETTATORI (26,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 728 MILA SPETTATORI (25,7%)»

11.46 - domenica 7 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 6 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 809 mila spettatori; 26,9%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 728 mila spettatori; 25,7 %

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 144 mila spettatori; 29,6%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 344 mila spettatori; 30,4 %

La giornata di ieri del servizio pubblico è stata caratterizzata dalla cultura e dallo sport.

La prima serata di Rai 1 dedicata all’anniversario della nascita del grande scrittore siciliano “Camilleri 100” ha realizzato l’11,3% di share con 1 milione 367 mila spettatori.

La finale dell’82esima edizione del Festival di Venezia trasmessa per la prima volta in diretta televisiva su Rai 3 a partire dalle 20 ha registrato il 3,9 % di share con 555 mila spettatori.

Grande successo per lo sport andato in onda nel primo pomeriggio sulla rete ammiraglia.

Il Campionato di pallavolo femminile, semifinale Italia-Brasile, è volato al 23,8% di share con 2 milioni 306 mila spettatori.

Regna incontrastato il preserale della rete ammiraglia:

“Reazione a Catena”, che ha sfiorato il 26 % di share (25,9) con 2 milioni 919 mila spettatori.

In access prime time “Affari tuoi” sale di share ed arriva al 23,6% con 3 milioni 458 mila spettatori.

Il thriller in prima serata su Rai 2 “Alla ricerca di mia figlia” registra il 7% di share con 908 mila spettatori e su Rai 3 il lungometraggio di Liliana Cavani in prima visione che intreccia filosofia e sentimento “L’ordine del tempo” registra il 5% di share con 639 mila spettatori.

Il daytime di Rai 1 parte bene con “Linea Verde estate” al 12,4% di share e 400 mila spettatori e “Tg1-Dialogo” al 17,6% di share con 752 mila spettatori.

“Il meglio di “Weekly” ottiene nella prima parte il 17,2 % di share e 708 mila spettatori, mentre “Linea Verde 100 miglia” segna il 13,2 % con 667 mila spettatori, “Vista mare” il 14% di share con 956 mila spettatori.

Nel primo pomeriggio molto bene “Linea blu porti d’Italia” che sale al 16,1 % di share e 1 milione 633 mila spettatori.

Nel Pomeriggio di Rai 2 “Storie di Donne al Bivio” realizza il 3% di share con 270 mila spettatori, “Dribbling” il 4,55 con 339mila spettatori e l’episodio di “N.CI.S. – Unità anticrimine” in fascia preserale registra il 3,8 % di share con 479 mila spettatori.

Sulla terza rete “Mi Manda Raitre” registra il 4 % di share e 190 mila spettatori, la rubrica della Tgr “Il Settimanale- Estate” ottiene il 6,3 % di share e 570 mila spettatori.

Nel primo pomeriggio ” Cento giorni a Palermo” il biopic sul Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa realizza il 4,6 % di share con 434 mila spettatori.

Infine “Presa Diretta” al 4,8% di share con 357 mila spettatori.

