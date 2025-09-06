RAI * “ASCOLTI TV” – 05/09 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONE 20 MILA SPETTATORI (29,5%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 826 MILA SPETTATORI (26,6%)»

11.46 - sabato 6 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 05 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00.

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milione 20 mila spettatori; share 29,5%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 826 mila spettatori; share 26,6%.

Prima serata 20.30 – 22.30.

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 6 milioni 808 mila spettatori; share 39,6%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 524 mila spettatori; share 26,3%.

La vittoria 5 a 0 della Nazionale contro l’Estonia per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, andata in onda in prima serata sulla rete ammiraglia ha dominato il palinsesto televisivo.

Il match ha raggiunto il 36% di share con oltre 6 milioni di telespettatori (6.055) tra le 20.46 e le 22.38, con un dato netto di quasi il 34% di share (33,9) e 5 milioni 843 mila spettatori.

La telecronaca con il pre e post partita, “Europan Qualifiers 2026”, iniziata alle 20.32 e terminata 23.35, ha ottenuto il 19,6% di share con 2 milioni 830 mila spettatori.

Su Rai 2 il film romantico “Principessa per caso” è stato visto da 680 mila spettatori con il 4,2% di share e su Rai 3 il lungometraggio drammatico “The Son” ha registrato il 4,3% di share con 683 mila spettatori.

Nel preserale Rai 1 vince con “Reazione a catena” al il 24,6% di share e 3 milioni 095 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Uno Mattina Estate” registra il 17,3% di share con 630 mila spettatori,

“Camper in viaggio- Liguria” il 13,8% con 610 mila,

“Camper” il 15,8% con 1 milione 290 mila spettatori.

“Il paradiso delle signore” nel pomeriggio è stato visto da 6715 mila affezionati con il 9,6%,

seguito da “Estate in diretta” che ottiene il 16,8% di share e 1 milione 211 mila spettatori.

In seconda serata “Codice” sale al 5,6% di share con 373 mila spettatori.

Su Rai 2 bene “la nave dei sogni – Curacao” registra il 4% di share e 242 mila spettatori e “Eat Parade” si attesta al 6,7% di share e 730 mila spettatori.

Nel pomeriggio molto bene lo sport con le qualificazioni per il Campionato Europeo Under 21: Italia-Montenegro tocca il 7% di share con 576 mila spettatori nella prima parte e il 6,2% di share con 776 mila spettatori nella seconda.

Su Rai 3 ”Agora estate” è al 4,1% di share 154 mila spettatori,

“Quante storie” al 5% di share e 400 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Il Provinciale” ottiene il 5,6% con 460 mila spettatori,

“Di là dal fiume e tra gli alberi” è stato visto da 323 mila spettatori 4,7% di share,

“Il mondo con gli occhi di Overland” ottiene il 7% di share e 456 mila spettatori.

Infine molto bene “Geo Magazine” che ottiene quasi il 10% di share e 783 mila spettatori e “Geo magazine” il 9,9% con 783 mila spettatori.

