RAI – “ 72° FESTIVAL CANZONE ITALIANA “: « LUNEDÌ 31 GENNAIO ORE 10.00 CONFERENZA STAMPA DI RAI PUBBLICITÀ ED I PARTNER DI SANREMO 2022 »

9:53 - 30/01/2022

Vi ricordiamo l’appuntamento di domani alle ore 10.00, presso il Casinò di Sanremo e online sul sito www.ufficiostamparai.it per la conferenza stampa di Rai Pubblicità e i Partner di Sanremo 2022.

Nell’occasione si parlerà di come i partner Plenitude (Eni gas e luce), Costa Crociere, Suzuki, Lavazza e Ferrero valorizzeranno il Festival di Sanremo per tutta la sua durata, mettendo al centro dell’importante offerta di brand integration di Rai Pubblicità una serie di esperienze per potenziare la loro specifica comunicazione di brand e prodotto.

Dal green carpet firmato Plenitude (Eni gas e luce) su cui sfileranno artisti e ospiti, a Costa Crociere che contribuirà allo spettacolo ospitando performance sulla sua Costa Toscana, simbolico prolungamento del palco dell’Ariston; da Suzuki auto ufficiale del Festival, che ha scelto Sanremo per il debutto della sua nuova S-Cross Hybrid, a Lavazza con la campagna dedicata alle innovative capsule realizzate a zero impatto di CO₂; e per concludere Ferrero che celebrerà il World Nutella Day il 5 febbraio sul palco dell’Ariston. Una presenza quotidiana dei partner per accompagnare il Festival di Sanremo verso un’altra edizione di successo.

72° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA

Lunedì 31 gennaio ore 10

Sala De Santis Casinò di Sanremo

Conferenza stampa

RAI PUBBLICITÀ

Intervengono:

Gian Paolo Tagliavia – Amministratore Delegato Rai Pubblicità

Stefano Goberti – Amministratore Delegato Plenitude (Eni gas e luce)

Mario Zanetti – Direttore Generale Costa Crociere

Massimo Nalli – Presidente e Amministratore Delegato Suzuki Italia

Stefano Coletta – Direttore Rai1

Amadeus – Direttore Artistico Festival Sanremo

Modera:

Stefano Marroni – Vicedirettore Comunicazione Rai/Press & Media Office