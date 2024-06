RAI 4 – “QUARTA REPUBBLICA“ * AL CENTRO DELLA PUNTATA: «G7 IN PUGLIA ED IL RITORNO IN ITALIA DI ILARIA SALIS (17/6)»

15.25 - domenica 16 giugno 2024

Domani, lunedì 17 giugno, torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, il G7 che si è appena svolto in Puglia, il caso Toti e il ritorno in Italia di Ilaria Salis. Poi a seguire un focus sul caos seggi a Roma per le europee.

Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Roberto Vannacci, Filippo Facci, Ilaria D’Amico, Antonio Padellaro, Giovanna Vitale, Amedeo Ciaccheri e Gianluigi Paragone.