RAI 4 – I FIUMI DI PORPORA – LA SERIE” * QUARTA STAGIONE: «IL PRIMO EPISODIO, “KOVENKORE” (16/10 -21.20)»

13.20 - martedì 15 ottobre 2024

Al via la quarta stagione di “I fiumi di porpora – La serie”, in onda mercoledì 16 ottobre alle 21.20 su Rai 4, in prima visione assoluta. Si parte con l’episodio intitolato “Kovenkore”. Uno scuolabus sta attraversando una strada di campagna quando viene fermato nel mezzo di un passaggio a livello. Scendendo per capire cosa sia accaduto, l’autista scopre che le gomme sono state forate da un erpice a denti. Lui viene attaccato da un aggressore mascherato con artigli metallici, che lo immobilizza a terra. È allora che un treno arriva ad alta velocità e si schianta brutalmente contro l’autobus mentre l’autista è costretto ad assistere impotente alla tragedia. Il giorno successivo, il commissario Niémans e il detective Delauney arrivano sulla scena del crimine e scoprono che i sei bambini nel veicolo non sono sopravvissuti.