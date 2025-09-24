RAI 3 * “ZUCCHERO – SUGAR FORNACIARI” – 25/09 (21.20) : «IL DOCUMENTARIO RIPERCORRE VITA E CARRIERA DEL BLUESMAN» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.50 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Zucchero compie settant’anni e Rai 3 lo festeggia con il documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari”, in prima visione, giovedì 25 settembre, alle 21.20.

Realizzato da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, il film racconta la vita e la carriera di Zucchero e il suo ultimo tour mondiale, “World Wild Tour”. Oltre alla testimonianza diretta dell’artista, sono tanti gli amici e i colleghi del bluesman a figurare nel documentario. Tra gli altri Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andra Bocelli, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, ma anche Roberto Baggio, grande amico e ammiratore del cantante.

Il ritratto di un grande artista italiano e internazionale, ma anche di un uomo con i suoi successi, le sue contraddizioni e le sue fragilità che Zucchero non nasconde e non attenua, davanti alla cinepresa dei due autori.

Un viaggio nell’anima dell’artista che parte dalle radici, dalla sua terra, dalla provincia emiliana per arrivare ai grandi concerti di successo internazionale, realizzato con immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal “World Wild Tour”. Tanta musica e tanti brani, un’occasione unica per i tanti appassionati del musicista e cantante.

“Zucchero – Sugar Fornaciari” (Documentario, Italia 2023) di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, con Zucchero e con la partecipazione di Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson, Corrado Rustici.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)