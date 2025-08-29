RAI 3 * “VOLARE” – 30/08 (21.20) : «IL DEBUTTO REGISTICO DI MARGHERITA BUY RACCONTA LA STORIA DI UN’ATTRICE TERRORIZZATA DAL VOLO, CAST STELLARE CON ELENA SOFIA RICCI E SERGIO RUBINI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags: featured 20
News
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3 * "VOLARE" – 30/08 (21.20) : «IL DEBUTTO REGISTICO DI MARGHERITA BUY RACCONTA LA STORIA DI UN'ATTRICE TERRORIZZATA DAL VOLO, CAST STELLARE CON ELENA SOFIA RICCI E SERGIO RUBINI»

17.45 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Volare”, opera prima da regista di Margherita Buy (anche interprete del film), sarà in prima visione sabato 30 agosto alle 21.20 su Rai 3.

Anna è un’attrice di talento, la cui carriera è però compromessa dal terrore di prendere l’aereo: la sua fobia la costringerà infatti a declinare la prestigiosa offerta di un importante regista coreano.

A quel punto, la donna capisce di dover superare il blocco e si iscrive a un corso che dovrebbe permetterle, una buona volta, di riuscire a volare.

Fobie e nevrosi per il felice esordio dietro la macchina da presa di Margherita Buy, che opportunamente sceglie argomenti e dinamiche da lei già praticate come attrice.

La sostiene un gruppo di attori ben assortito: Caterina De Angelis, Elena Sofia Ricci, Giulia Michelini, Sergio Rubini.

