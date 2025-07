RAI 3 * “VOILÀ LE CINÉMA” – 16/07 (21.00) : «”L’EREDE” DI XAVIER LEGRAND IN PRIMA VISIONE, LA STORIA DI UNO STILISTA TORMENTATO CHE SCOPRE VERITÀ SCABROSE SULLA FAMIGLIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.24 - mercoledì 16 luglio 2025

Cinema d’autore francese in prima visione su Rai 3: giovedì 17 luglio, in prima serata per il ciclo “Voilà le cinéma” arriva “L’erede” di Xavier Legrand.

Ellias Barnès è un giovane stilista, considerato il migliore della sua generazione, ma il giovane è tormentato, soffre di asma e attacchi di panico.

Proprio nel giorno della sfilata destinata a lanciarlo nell’alta moda, riceve la notizia che il padre è morto.

Dovrà tornare in Canada, la sua terra d’origine, a occuparsi di ciò che il genitore aveva lasciato.

Una volta lì scoprirà delle verità più che scabrose sulla propria famiglia.

Opera seconda di Legrand, rivelatosi al Festival di Venezia del 2017 dove con “L’affido” si era aggiudicato il Leone d’argento per la regia.

