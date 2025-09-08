Popular tags: featured 20
RAI 3 * “VOILÀ LE CINÉMA” – 09/09 (21.20) : «LA DOPPIA VITA DI MADELEINE COLLINS, IL DRAMMA FRANCESE CON VIRGINIE EFIRA TRA DUE IDENTITÀ» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.48 - lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
È “La doppia vita di Madeleine Collins” di Antoine Barraud il film proposto in prima visione martedì 9 settembre alle 21.20 su Rai 3 per il ciclo “Voilà le cinéma”.

Judith abita in Svizzera con Abdel e la figlia di lui, ma ha anche una seconda identità: in Francia è sposata con Melvil e madre di due figli.

La donna asserisce di lavorare come traduttrice e in questo modo riesce a giustificare le proprie assenze dalle due case in cui vive.

A un certo punto qualcosa vacilla e diventerà sempre più difficile per Judith mandare avanti il doppio gioco.

Con Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutierrez.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

