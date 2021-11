RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * “LA VERITÀ PERDUTA”: « SI TORNERÀ SUL CASO DI SONIA MARRA, UNA RAGAZZA COME TANTE STUDENTESSA FUORI SEDE A PERUGIA »

17:35 - 26/11/2021

“La verità perduta” è il titolo della puntata di “Un giorno in Pretura”, in onda sabato 27 novembre, alle 00.30 su Rai3. Si tornerà sul caso di Sonia Marra, una ragazza come tante, studentessa fuori sede a Perugia, la cui sparizione in un novembre di tanti anni fa può essere spiegata solo con l’omicidio. La procura è convinta che il responsabile sia Umberto Bindella, l’uomo di cui si era innamorata, ma che in aula smentisce di aver mai avuto rapporti profondi con la giovane. La Corte d’Assise di Perugia dovrà vagliare gli indizi, le ipotesi, e anche le false piste che questo caso misterioso ha disseminato nel corso del tempo.