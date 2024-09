RAI 3 – “UN GIORNO IN PRETURA“: «LA SECONDA PARTE DEL PROCESSO A CARICO DEI FAMILIARI DI SAMAN ABBAS (21/9)»

17.35 - venerdì 20 settembre 2024

Sabato 21 settembre, alle 23.40 su Rai 3 “Un giorno in Pretura” presenta la seconda parte del processo a carico dei familiari di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa la notte del 1° maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Dalle telecamere di sorveglianza emerge l’inquietante ipotesi che lo zio e i cugini abbiano scavato la fossa dove seppellire Saman il giorno prima della sua sparizione, inoltre la sera della sua morte le immagini riportano la ragazza uscire accompagnata dai genitori verso lo stradello di fronte casa da cui non farà più ritorno. Il principale accusatore è il fratello, che si trova in una difficilissima posizione. Ma le prove emerse saranno sufficienti a condannare madre, padre zio e cugini e accertare la verità?