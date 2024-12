RAI 3 – “UN GIORNO IN PRETURA“: «”LA MORTE SOTTO AL VESUVIO”, 7 DICEMBRE ORE 23.55»

10.43 - venerdì 6 dicembre 2024

È la notte del 28 ottobre 2021 quando Vincenzo Palumbo, un camionista cinquantenne di Ercolano, esasperato da recenti furti subiti, viene svegliato dai suoi cani. Esce in terrazzo e credendo di aver sorpreso i ladri, spara verso una Panda Bianca.

Muoiono così due ragazzi, Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella. Due giovani la cui unica colpa è stata quella di aver sbagliato strada in una maledetta notte d’autunno ai piedi del Vesuvio. Una storia ripercorsa da “La morte sotto il Vesuvio”, di Stefano Di Gioacchino, in onda sabato 7 dicembre alle 23.55 su Rai 3 per “Un giorno in Pretura” di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra.