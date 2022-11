RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * « IL CASO PAOLA GAGLIONE, SECONDO L’ACCUSA A CAUSARE LA MORTE DELLA RAGAZZA SAREBBE STATO SUO FRATELLO (5/11) »

11.32 - venerdì 04 novembre 2022

Maria Paola Gaglione, una ragazza di 18 anni, muore dopo un drammatico inseguimento in motorino nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2020, su una strada ai confini tra Napoli e Caserta: è il caso che viene trattato a “Un giorno in Pretura”, in onda sabato 5 novembre a mezzanotte e 35 su Rai 3 e condotto da Roberta Petrelluzzi. Nella puntata dal titolo “L’amore impossibile” di Simona Tili viene raccontata la notte in cui la ragazza era a bordo dello scooter guidato dal fidanzato Ciro Migliore. Secondo l’accusa, a spingerli fuori dalla carreggiata sarebbe stato il fratello di Paola, Michele Gaglione, che non accettava né lui, né la famiglia. Un giorno in Pretura è un programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti, Antonella Nafra.