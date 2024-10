RAI 3 – “UN GIORNO IN PRETURA“ * GIORNATA VITTIME IMMIGRAZIONE: «IL PROCESSO PER IL NAUFRAGIO DEI BAMBINI (5/10)»

14.37 - venerdì 4 ottobre 2024

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, “Un giorno in Pretura” – in onda sabato 5 ottobre alle 23.40 su Rai 3 – racconta il processo per il naufragio dell’11 ottobre 2013, nel quale persero la vita 268 migranti, tra cui circa 60 bambini. Sono le 12.39 quando giunge la prima telefonata alla Guardia Costiera italiana da parte di un barcone carico di profughi siriani.

La barca è stata attaccata da un commando di libici, sta imbarcando acqua e ha a bordo diversi feriti. Individuata la posizione, però, risulta essere in acque maltesi, e quindi il tempo passa mentre si attende da parte di Malta un intervento, che sarà però tragicamente tardivo. E oggi sono imputati il Comandante Manna della Guardia Costiera, e il Comandante Luca Licciardi della Marina Militare. Accusati di omissione di atti d’ufficio e omicidio colposo plurimo. Potevano intervenire subito, salvando la vita di tante persone?