RAI 3 * “UN GIORNO IN PRETURA” – 6/5 (21.20): «MORTE SOSPETTA DELLA PICCOLA EMANUELA DI FONZO, INDAGINI RIVELANO CRISI SEMPRE CON IL PADRE GIUSEPPE»

La notte tra il 12 e il 13 febbraio del 2016 muore all’ospedale Giovanni XXIII di Bari Emanuela Di Fonzo, una bambina di soli 3 mesi.

Il decesso avviene a seguito di una crisi cardiorespiratoria di cui i medici non riescono a capire la causa.

Le indagini sulla morte della piccola Emanuela ripercorrono i suoi pochi giorni di vita e scoprono che la bambina ha subito molte altre crisi, avvenute sempre quando si trovava sola con il padre, Giuseppe Di Fonzo.

Ma è possibile che sia stato proprio lui ad uccidere la sua unica figlia? E per quale motivo lo avrebbe fatto?

“Un giorno in Pretura”, in onda martedì 6 maggio alle 21.20 su Rai 3, è entrato nella Corte D’Assise di Bari per raccontare il processo a Giuseppe Di Fonzo, accusato del più inumano dei crimini, l’assassinio della propria figlia.

