RAI 3 * “UN GIORNO IN PRETURA” – 07/09 (23.10) : «TORNA LA TRASMISSIONE SUI PROCESSI, STUDIO RINNOVATO E NUOVA COLLOCAZIONE DOMENICALE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.12 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Torna la nuova stagione di “Un giorno in Pretura”, in onda da domenica 7 settembre alle 23.10 su Rai 3.

Con uno studio completamente rinnovato e una nuova collocazione della domenica sera, Roberta Petrelluzzi torna a raccontare – dalle aule di tribunale di tutta Italia – gli ultimi processi e i clamorosi sviluppi dei casi irrisolti.

“Un giorno in Pretura” è un programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra.

