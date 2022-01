17:00 - 16/01/2022

Timeline FocusSt 2021/22 – Delta e Omicron, è una doppia pandemia? Questa settimana Marco Carrara ospita a “Timeline” Roberto Battiston. Secondo il fisico dell’Università di Trento siamo in presenza di una doppia pandemia, una causata dalla variante delta e l’altra da Omicron, entrambe pericolose soprattutto per chi non è vaccinato.

LINK VIDEO