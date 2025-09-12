RAI 3 * “TIMELINE” – 14/09 (16.20) : «FRANCESCO GUCCINI COMPIE 85 ANNI, INTERVISTA ESCLUSIVA INTEGRALE SUL CANTAUTORE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.24 - venerdì 12 settembre 2025

A “Timeline”, in onda domenica 14 settembre, alle 16.20 su Rai 3, l’intervista esclusiva di Marco Carrara a Francesco Guccini, stavolta in versione integrale e inedita, in occasione degli 85 anni del cantautore: 40 minuti per ripercorrere la vita e la carriera di una leggenda della musica italiana.

