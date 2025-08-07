Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3 * “THE TOURIST” – 07/08 (21.20) : «JOHNNY DEPP E ANGELINA JOLIE PROTAGONISTI DEL THRILLER AMBIENTATO A VENEZIA, UN AMERICANO COINVOLTO IN UNA PERICOLOSA STORIA D’AMORE E MISTERO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.48 - giovedì 7 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Johnny Depp veste i panni di Frank, americano in viaggio in Italia per dimenticare le sue pene d’amore, nel film “The Tourist”, di Florian Henckel von Donnersmarck, in onda venerdì 8 agosto alle 21.20 su Rai 3.

Frank incontra Elise – interpretata da Angelina Jolie – misteriosa e seducente, che lo risucchia in una faccenda intricata e pericolosa.

Al cast, oltre a Paul Bettany, partecipano anche Christian De Sica, Neri Marcoré, Raoul Bova e Nino Frassica, con Venezia sullo sfondo.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

