RAI 3 * “THE SON” – 05/09 (21.20) : «HUGH JACKMAN AFFRONTA LA DEPRESSIONE DEL FIGLIO, UN DRAMMA FAMILIARE DIRETTO DA FLORIAN ZELLER» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.22 - giovedì 4 settembre 2025

Hugh Jackman è il protagonista di “The Son”, presentato in concorso alla Mostra cinematografica di Venezia nel 2022, in onda in prima visione venerdì 5 settembre alle 21.20 su Rai 3.

Separato dalla moglie, Peter Miller è un uomo di successo, pronto anche a lanciarsi in politica, ma il figlio adolescente si ammala e comincia a soffrire di una fortissima depressione.

Il ragazzo chiede di andare ad abitare col padre, che lo accoglierà in casa con la nuova compagna e il loro bambino neonato, ma niente sarà facile.

Il film è la trasposizione cinematografica di un lavoro teatrale del regista Florian Zeller, che in precedenza aveva già realizzato “The Father”, sempre tratto dalle proprie opere, premio Oscar 2020 per la miglior sceneggiatura.

Nel cast anche Anthony Hopkins.

