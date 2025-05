RAI 3 * “TGR PETRARCA” – 3/5 (12.55): «LO SPORT E IL TEATRO SECONDO VOLTOLINI, OSPITI GENOVESI-MASCIA, MUSCAS-RIVA, FERRETTI-PASOLINI, MOSTRA DI CASORATI E LETTURA DI PICCOLO»

11.20 - venerdì 2 maggio 2025

Lo sport è l’altra faccia del teatro.

Lo afferma Dario Voltolini, ospite di Petrarca, la rubrica Tgr sui libri e sul mondo della cultura, in onda sabato 3 maggio alle 12.55 su Rai 3.

Lo scrittore torinese è autore di “Dagli undici metri”, un romanzo breve in cui un calcio di rigore diventa il pretesto per raccontare le vicende personali dei protagonisti e per una serie di riflessioni sul senso del talento.

Si è occupato spesso di sport, in particolare di ciclismo, con uno stile inconfondibile, Fabio Genovesi.

Il suo nuovo libro “Mie magnifiche maestre” è invece un appassionato omaggio alle donne della sua vita: la madre, la nonna, le sue zie.

Sono state loro a tramettergli con il loro esempio e la loro saggezza una profonda umanità e i valori più importanti.

Gigi Riva è uno di quei campioni che vanno oltre la semplice dimensione dello sport: con le sue scelte di vita è diventato il simbolo del riscatto di una terra difficile come la Sardegna.

Il giornalista e scrittore Nicola Muscas ne ha fatto il centro del suo romanzo “Un amore di contrabbando”, raccontando come sia riuscito ad entrare nel cuore degli isolani.

Vincitore di tre premi Oscar, Dante Ferretti è uno dei più importanti scenografi del cinema mondiale.

A guidare i primi passi della sua carriera un grande maestro come Pier Paolo Pasolini.

Ferretti ha raccontato il loro sodalizio in “Bellezza imperfetta”, un libro ricco di ricordi, aneddoti, riflessioni.

Per lo spazio dedicato all’arte figurativa, “Petrarca” visita la mostra che Milano ha dedicato a Felice Casorati.

A Palazzo Ducale sono esposte opere che raccontano non solo il pittore ma anche lo scultore, lo scenografo e il costumista.

In chiusura i consigli di lettura di questa settimana della Libreria “Montan” di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, e Ottavia Piccolo che legge “Ella in cielo”, della poetessa polacca Wislawa Szymborska.

