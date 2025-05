RAI 3 * “TGR PETRARCA” – 10/5 (12.55): «DONNE INVESTIGATIVE PROTAGONISTE NEI GIALLI, NUOVI LIBRI DI MAUTINO E CATANO CON OSPITI BRONTI E LUCARELLI»

11.15 - venerdì 9 maggio 2025

///

Fu Agatha Christie la prima a capire con Miss Marple le potenzialità di una donna investigatrice.

Nel corso degli anni le protagoniste femminili di gialli sono aumentate, così come il loro successo.

Tra le ultime arrivate in libreria Valentina Bronti, le cui indagini sono state raccontate in due libri da Francesca Mautino, ospite di “Petrarca”, la rubrica Tgr sui libri e sul mondo della cultura, in onda sabato 10 maggio alle 12.55 su Rai 3.

La scrittrice piemontese in “Tutti conoscono tutti” e “Qualcuno che conoscevo” racconta con ironia una donna dalla vita privata caotica ma anche dallo spiccato talento investigativo.

È un thriller di tutt’altro tenore “Almeno tu” di Carlo Lucarelli.

“Il libro più cattivo che io abbia mai scritto” è la definizione dello stesso autore.

Un romanzo crudo e crudele che si sviluppa intorno a una grande tragedia, la morte di un’adolescente, e alle tragiche reazioni del padre della ragazza.

Delitti, indagini e misteri sono ingredienti anche de “Il nome della rosa” di Umberto Eco.

Dal libro è stato tratto anni fa un film di grande successo; ora è invece diventato un’opera musicale in due atti di Francesco Filidei.

Dopo la prima al Teatro alla Scala di Milano il lavoro approderà a Parigi.

Ci sono luoghi di particolare bellezza che hanno anche un importante significato per la storia della letteratura.

È il caso del Castello di Perno, nelle Langhe.

Giulio Einaudi ne aveva fatto la sede secondaria della sua casa editrice.

Qui incontrava anche grandi scrittori come Italo Calvino e Primo Levi.

Perno ora torna ad essere un luogo letterario.

Ospiterà infatti una serie di incontri dedicati a Calvino, a quarant’anni dalla morte.

Aveva solo diciotto anni Franco Passarella quando venne ucciso in Val Camonica.

Era il 1944 e il giovane aveva scelto la lotta partigiana.

A ottant’anni di distanza rimangono molti misteri sulla sua morte.

A raccontarli, nel libro “Il partigiano tradito”, è Anna Maria Catano.

“L’uovo, lo scheletro, l’arcobaleno” è il curioso sottotitolo della mostra dedicata a Luigi Serafini al Labirinto della Masone di Fontanellato, nel parmense.

Al centro dell’esposizione il Codex Seraphinianus, uno spesso volume illustrato, scritto in una lingua e in un alfabeto inventati, che ricordava a prima vista un codice medievale.

Un’opera visionaria che attirò l’attenzione di Italo Calvino, Federico Fellini e Tim Burton.

In chiusura, i consigli di lettura della Libreria “Il Viale” di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, e Alessandra Comazzi che legge “La rivolta delle sette” di Achille Campanile.

