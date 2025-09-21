RAI 3 * “TGR LEONARDO” – 22/09 (14.50) : «TORNA IL TELEGIORNALE SCIENTIFICO CON RICERCA ITALIANA, TERREMOTI DAL LABORATORIO SVIZZERO / FORMAGGI CRUDI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Dalla medicina allo spazio, dai cambiamenti climatici alle nuove tecnologie: da lunedì 22 settembre alle 14.50 su Rai 3 torna “Tgr Leonardo”, il Tg della scienza e dell’ambiente, curato dalla Tgr Piemonte.
La trasmissione, in onda quotidianamente dal 1992, affronta i temi della ricerca, dando voce agli scienziati e ai giovani ricercatori italiani: un prodotto informativo, in onda dal lunedì al venerdì, pensato per il pubblico generalista, con uno stile divulgativo che non rinuncia però al rigore e alla pluralità dei punti di vista.
Tra gli argomenti della prima puntata, i terremoti visti da vicino, ovvero dall’interno di un laboratorio sotterraneo in Svizzera. Poi, il tema della sicurezza alimentare, con un approfondimento sui formaggi a latte crudo a partire da “Cheese”, l’appuntamento mondiale di Slow Food in corso a Bra. E ancora, dal congresso mondiale sulle geoscienze di Padova, gli ultimi studi sui carotaggi di ghiaccio estratto dell’Adamello, che hanno riservato molte sorprese.
Subito dopo Leonardo va in onda “Tgr Piazza Affari”, il telegiornale economico-finanziario realizzato dalla Tgr Lombardia, che analizza i principali movimenti dei mercati e affronta temi economici e finanziari.
