RAI 3 * “TGR GIUBILEO-CAMMINI DI SPERANZA” – 5/5 (15.20): «SPECIALE CONCLAVE, INTERVISTE E STORIA SULLA SUCCESSIONE DI PAPA FRANCESCO, OSPITI COSTANTINO-PAGLIA-BALDACCI-BASILI»

19.01 - sabato 3 maggio 2025

Sarà interamente dedicata al Conclave, dal quale uscirà il successore di Papa Francesco, la puntata di “Tgr Giubileo-Cammini di Speranza”, rubrica nazionale della Testata giornalistica regionale in onda lunedì 5 maggio alle 15.20 su Rai 3.

Ospite di Isabella Di Chio negli studi Rai di Saxa Rubra sarà la professoressa Elena Costantino, docente di Diritto Canonico all’Università Lumsa di Roma, che spiegherà come funziona un Conclave e quali sono le parole chiave di questo evento che porterà all’annuncio dell’Habemus Papam.

Per vivere l’atmosfera che precede l’Extra Omnes e vedere come procedono i preparativi in Vaticano, è previsto un collegamento da Piazza San Pietro con Rosario Carello che intervisterà Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.

Nella puntata, anche un viaggio nella memoria. Osvaldo Baldacci della Tgr Umbria racconterà i cinque Conclavi che hanno avuto come sede Perugia.

Nazario Basili della Tgr Lazio, invece, racconterà il Conclave più lungo della storia, quello che si svolse nel Palazzo dei Papi di Viterbo: durò due anni e nove mesi e portò all’elezione di Papa Gregorio X.

Infine, come sempre, l’Agenda settimanale con i principali appuntamenti del Giubileo.

La rubrica “Tgr Giubileo-Cammini di Speranza” è affidata alla Tgr Lazio, caporedattrice centrale Antonella Armentano, con la cura e il coordinamento editoriale di Rossella Alimenti e Paolo Bernardi e la supervisione del vicedirettore della Tgr Antonello Perillo.

