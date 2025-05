RAI 3 * “TGR GIUBILEO – CAMMINI DI SPERANZA” – 12/5 (15.20): «SPECIALE SU PAPA LEONE XIV, OSPITI: CARELLO – PAGANO – DI CHIO – BACCI – MAROTTA»

15.45 - sabato 10 maggio 2025

Sarà interamente dedicata a Papa Leone XIV, raccontato da chi lo conosce da sempre grazie anche al suo strettissimo rapporto con l’Italia – maturato in anni di frequenti visite in tutte le regioni – la puntata di “Tgr Giubileo – Cammini di Speranza”, in onda lunedì 12 maggio alle 15.20 su Rai 3.

Ospite di Rosario Carello, che condurrà il programma dagli studi Rai di Saxa Rubra, sarà Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito, la Basilica Agostiniana di Firenze, che conosce il nuovo Papa da circa quarant’anni.

Previsto anche un collegamento da piazza San Pietro, con Isabella Di Chio, che avrà al suo fianco ospiti e fedeli che ogni giorno continuano a varcare la Porta Santa in Vaticano.

“Cammini di Speranza” racconterà anche il primo incontro di Leone XIV con la stampa internazionale.

Da Torino, con Silvia Bacci, un approfondimento sulle origini italiane del primo Pontefice americano della storia.

Da Montoro, in provincia di Avellino, Vittorio Marotta mostrerà la recente visita del cardinale Prevost, che conquistò l’intera comunità irpina.

Infine, come sempre, l’Agenda settimanale con i principali appuntamenti del Giubileo.

La rubrica “Tgr Giubileo – Cammini di Speranza” è affidata alla Tgr Lazio, caporedattrice centrale Antonella Armentano, con la cura e il coordinamento editoriale di Rossella Alimenti e Paolo Bernardi e la supervisione del Vicedirettore della Tgr Antonello Perillo.

