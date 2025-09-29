Popular tags:
RAI 3 * “TG3 LINEA NOTTE” – 30/09 (21.00) : «GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELL’IMMIGRAZIONE, “IO CAPITANO” E “OPEN ARMS”» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.11 - lunedì 29 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
In vista della Giornata della Memoria delle vittime dell’immigrazione, Rai propone domani, martedì 30 settembre, in prima serata su Rai 3, il film di Matteo Garrone “Io capitano”.

Dopo Tg3 Linea Notte andrà in onda il film “Open Arms”.

